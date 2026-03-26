'Şüpheli ölüm' cinayet çıktı! 'Kalp krizi geçirdi' dedi, boğduğu ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olay, otopsi raporuyla cinayete dönüştü. Arkadaşının evinde hayatını kaybeden 59 yaşındaki Fesif Deneri’nin boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Bilge D. (49), ilk ifadesindeki çelişkilerin ardından suçunu itiraf etti. Olayın detayları ise gece yaşanan tartışmanın kısa sürede ölümcül bir kavgaya dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Arkadaşının evinde ölü bulunan ve kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Fesif Deneri'nin (59) öldürüldüğü ortaya çıktı.

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart Salı gece yarısından sonra polise gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve girdiklerinde Fesif Deneri'nin cesedi ile karşılaştı.

Evde bulunan ve polise ihbarda bulunan Bilge D. ilk ifadesinde "Cinsel birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir" dedi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda sabah yapılan otopsinin ardından Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Daha önce serbest bırakılan Bilge D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak sorguya çekildi.

"KALKIP BANA VURMAYA VE BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Ters ilişkiye girmemizi istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

