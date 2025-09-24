Sur'da pusu! Sokak arasından aracın önüne çıkıp, kurşun yağdırdı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri dehşete düşürdü. Ara sokaktan elinde silahla çıkan bir adam, seyir halindeki otomobilin sürücüsüne kurşun yağdırdı.

YARALI HALDE KAÇMAYI BAŞARDI

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in özel haberine göre, saldırının hedefi olan sürücü yaralı halde olay yerinden kaçmayı başardı. Yaralı, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı, saldırıya uğrayan aracın içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün sakin bir şekilde otomobiliyle ilerlediği sırada kaldırımdan hızla yola atlayan saldırganın tabancasını çekerek art arda ateş etmesi görülüyor.

Kurşunların araca isabet ettiği anda panikleyen sürücünün aracı aniden hızlandırarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntülerde, saldırganın birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak sokak arasına girerek gözden kaybolduğu belirlendi.