HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sur'da pusu! Sokak arasından aracın önüne çıkıp, kurşun yağdırdı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kaydedilen bir görüntü dehşete düşürdü. Otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, ara sokaktan çıkan silahlı saldırganla birlikte neye uğradığını şaşırdı. Saldırganın sürücüye kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının görüntüleri dehşete düşürdü. Ara sokaktan elinde silahla çıkan bir adam, seyir halindeki otomobilin sürücüsüne kurşun yağdırdı.

YARALI HALDE KAÇMAYI BAŞARDI

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in özel haberine göre, saldırının hedefi olan sürücü yaralı halde olay yerinden kaçmayı başardı. Yaralı, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sur da pusu! Sokak arasından aracın önüne çıkıp, kurşun yağdırdı 1

TUTUKLANDI

Polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı, saldırıya uğrayan aracın içerisindeki kamera tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün sakin bir şekilde otomobiliyle ilerlediği sırada kaldırımdan hızla yola atlayan saldırganın tabancasını çekerek art arda ateş etmesi görülüyor.

Sur da pusu! Sokak arasından aracın önüne çıkıp, kurşun yağdırdı 2

Kurşunların araca isabet ettiği anda panikleyen sürücünün aracı aniden hızlandırarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntülerde, saldırganın birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak sokak arasına girerek gözden kaybolduğu belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB: Hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildiMSB: Hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi
Madde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldıMadde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.