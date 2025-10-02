HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sur dipleri güzelleştiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Surların restorasyonu sırasında yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması başlattı.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı’nda Surların restorasyonunda yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürütüyor.

Sur dipleri güzelleştiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Surların restorasyonu sırasında yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı’nda Surların restorasyonunda yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürütüyor. Ekipler, her gün binlerce yerli, yabancı turistin güzergahı olan ve kent turizmi açısından da büyük öneme sahip olan bölgenin tekrar eski haline dönmesini sağlamak için alanda ilk etapta peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, altyapı çalışmalarıyla start verdiği peyzaj düzenleme işlemlerinde su tesisatlarını komple elden geçiriyor. Sulama tesisatlarının tekrardan aktifleştirileceği çalışma dışında adaptasyon sorunu yaşayan ağaçlar alandan alınarak farklı yerlere taşındı. Toprak takviyesi ve tesviye işlemlerinin ardından ekipler, altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başlayacak. Bu kapsamda yıpranan alan, ağaç, çalı ve çiçeklerle yeniden estetik hale dönüştürülecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, restorasyondan dolayı yıpranan diğer alanlarda da benzer peyzaj çalışmaları yürütecek.

(İHA)

Sur dipleri güzelleştiriliyor 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması! "Terör eylemidir"Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması! "Terör eylemidir"
Yer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandıYer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.