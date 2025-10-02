Sur dipleri güzelleştiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Surların restorasyonu sırasında yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı’nda Surların restorasyonunda yıpranan yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürütüyor. Ekipler, her gün binlerce yerli, yabancı turistin güzergahı olan ve kent turizmi açısından da büyük öneme sahip olan bölgenin tekrar eski haline dönmesini sağlamak için alanda ilk etapta peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, altyapı çalışmalarıyla start verdiği peyzaj düzenleme işlemlerinde su tesisatlarını komple elden geçiriyor. Sulama tesisatlarının tekrardan aktifleştirileceği çalışma dışında adaptasyon sorunu yaşayan ağaçlar alandan alınarak farklı yerlere taşındı. Toprak takviyesi ve tesviye işlemlerinin ardından ekipler, altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başlayacak. Bu kapsamda yıpranan alan, ağaç, çalı ve çiçeklerle yeniden estetik hale dönüştürülecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, restorasyondan dolayı yıpranan diğer alanlarda da benzer peyzaj çalışmaları yürütecek.

(İHA)