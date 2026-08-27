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Sürekli başı dönenler dikkat! Nedeni sandığınız gibi vertigo olmayabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar, baş dönmesinin çoğu zaman sadece vertigo sanıldığını, ancak altında halk arasında 'ağrısız migren' olarak bilinen vestibüler migrenin yatabileceğini söyledi. Dr. Çokpınar, geçmeyen baş dönmesi şikayetlerinde nöroloji uzmanına görünmenin önem taşıdığının da altını çizdi.

Sürekli başı dönenler dikkat! Nedeni sandığınız gibi vertigo olmayabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar, baş dönmesi denildiğinde akla ilk olarak vertigonun (baş dönmesi ve denge kaybı durumu) geldiğini, ancak bu şikayetlerin altında bilinenin aksine ağrısız migrenin yatabileceğini belirtti. Vertigonun bir hareket illüzyonu olduğuna değinen Dr. Çokpınar, "Vertigo bazen pozisyonla veya baş hareketiyle tetiklenebilir, bazen de ani olarak ortaya çıkabilir. Kişinin kendisinin ya da etrafındaki cisimlerin döndüğünü hissetmesidir. Vertigonun aslında pek çok sebebi vardır. Kulak hastalıklarından, nörolojik rahatsızlıklardan veya damar tıkanıklıklarından kaynaklanabilir. Ancak nedenlerden biri de ‘vestibüler migren' (ağrısız migren) dediğimiz, migren hastası olan ya da olmayan kişilerde görülen baş dönmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Sürekli başı dönenler dikkat! Nedeni sandığınız gibi vertigo olmayabilir 1

"HASTALARIN NÖROLOJİ HEKİMİNDEN GÖRÜŞ ALMALARI UYGUN OLACAK"

Kulak burun boğaz bölümünde bir bulgu tespit edilmediğinde doktorların genellikle nörolojiden görüş istediklerini kaydeden Çokpınar, "Hastaları biz değerlendiriyoruz. Beyinle ilgili bir patoloji bulamazsak, hastada migren tanı kriterlerini sorguluyoruz. Ancak bazen hastalar kulak burun boğaz polikliniğine gittikten sonra nörolojiye başvurmayabiliyor. Geçmeyen baş dönmesi ve hareket illüzyonu yaşayan hastalar, ‘Sürekli teknede sallanıyor gibiyim', ‘yer ayağımın altından kayıyor', ‘Yürürken başımı vitrinlere çevirdiğimde etraf sallanıyor gibi hissediyorum' diyorlarsa, bir nöroloji hekiminden de görüş almaları son derece uygun olacaktır" diye konuştu.

Baş dönmesinin kişilerin hayat kalitesini ciddi şekilde kısıtlayabildiğini kaydeden Dr. Çokpınar, şöyle konuştu:

"Ağrısız migren tanısı koyabilmek için vertigo şikayetinin orta ya da ileri şiddette olmasını bekleriz. Günlük hayatı aksatıyorsa buna şiddetli vertigo diyoruz. Hareket illüzyonu hali, kişiyi günlük yaşamda çok zorlayan bir durumdur. Artık migren tedavisinde koruyucu (önleyici) ve atak tedavisinde kullandığımız yeni ilaçlarla hastalarımızın bu şikayetlerine çare olabiliyoruz."

"ATAKLAR 5 DAKİKA, MAKSİMUM 72 SAAT SÜRÜYORSA AĞRISIZ MİGREN İHTİMALİ VARDIR"

"Baş ağrısı olsun ya da olmasın, tanı kriterlerine göre ağrısız migren kararını verebiliyoruz" diyen Çokpınar, "Hastada vertigo ve migrende görülen bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti gibi semptomlar yaşanıyorsa, bu ataklar minimum 5 dakika, maksimum 72 saat sürüyorsa ve en az 5 kez tekrarladıysa ağrısız migren ihtimali vardır. Hastada bilinen klasik migren tipi baş ağrısının olması şart değildir. Bazen migren atakları sadece bu baş dönmesi semptomlarıyla seyredebilir. Mutlaka bir nörolog tarafından konulması gerekir" cümlelerine yer verdi.

Sürekli başı dönenler dikkat! Nedeni sandığınız gibi vertigo olmayabilir 2

"TEDAVİDEN SONRA ATAKLARIM ÇOK SEYREKLEŞTİ"

Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade eden hasta Buse Sarıoğlu, (21) "Hastaneye başvurduğumda hekimimle tanıştım ve hemen bir tedaviye başladık. Yaklaşık 3 aydır tedavi görüyorum ve şikayetlerim şu anda oldukça azaldı. Daha öncesinde çok sık ve yoğun baş dönmeleri ile göz kararmaları yaşıyordum. Hekimimin kontrolü altında bir ilaç tedavisi gördüm. Tedaviyle birlikte baş dönmelerim ve ataklarım durdu, farkı bu şekilde hissetmeye başladım. Hastaneye başvurmadan önce böyle bir hastalığın varlığından haberim yoktu. Ağrısız migren, doğrudan baş dönmesi ve göz kararmasıyla ortaya çıkan bir durummuş. İnsan gözünü açamıyor, konuşamıyor ve sese tahammül edemiyor. Tedaviden sonra ataklarım çok seyrekleşti. Daha öncesinde iki üç günde bir atak yaşarken, şu anda bu kadar sık olmuyor" şeklinde konuştu.

"GÖZ KARARMALARINI ESKİSİ GİBİ HİSSETMİYORUM"

Göz kararması yaşadığı için çok fazla ışıkta duramadığını ve ekrana bakamadığını kaydeden Sarıoğlu, "Artık bunların önüne geçtik, ekrana daha rahat bakabiliyorum ve göz kararmalarım bu kadar yüksek şiddette olmuyor. Eskiden ani hareketlerden kaçınırken, şimdi farkında olmadan ani hareket yapsam bile o göz kararmalarını eskisi gibi hissetmiyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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baş ağrısı baş dönmesi migren nöroloji vertigo
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