Oppo Find X10 serisi yeni nesil Tianma OLED ekranla gelebilir

Oppo ve ekran üreticisi Tianma'nın Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Tianma Tiangong Screen 2.0 isimli yeni ekran teknolojisini tanıttığı bildirildi. Gelen bilgilere göre söz konusu panel ilk kez Oppo Find X10 ailesinde karşımıza çıkabilir.

DAHA AZ MAVİ IŞIK, DAHA YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Aktarılan bilgilere göre, yeni OLED panelde Tianma'nın N1 ana renk spektrum malzemesi kullanılıyor. Bu teknolojinin zararlı mavi ışık miktarını %3,7 azaltırken derin kırmızı ışık çıkışını %5,5 seviyesine yükselttiği belirtiliyor.

Panelin %16 daha yüksek enerji verimliliği sunduğu ve kullanım ömrünün yaklaşık %33 uzatıldığı da paylaşılan bilgiler arasında.

Çözünürlük ve yenileme hızı tarafında ise bir iyileştirme bulunmuyor. Buna karşılık Tianma'nın kendi geliştirdiği AI De-Mura akıllı kontrol algoritması, ekran parlaklığının 0,01 nit seviyesine kadar düşürülebilmesini sağlıyor. Bu özellik özellikle telefonun karanlık ortamlarda kullanımını daha konforlu hâle getirebilir.

BT.2020 RENK GAMININ %95'İNİ DESTEKLİYOR

Oppo da Weibo üzerinden yeni OLED ekran teknolojisinin bazı ayrıntılarını resmen paylaştı. Şirketin açıklamasına göre dördüncü nesil OLED ışık yayan malzeme, BT.2020 renk gamının %95'ini kapsıyor.

Yeni panelin daha yumuşak ve doğal renkler ürettiği, bunun da uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azalttığı belirtiliyor.

Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyor. Oppo, paylaştığı açıklamada ekran teknolojisinin Tianma ile birlikte geliştirildiğini veya doğrudan Find X10 serisinde kullanılacağını henüz resmen doğrulamadı. Dolayısıyla Find X10 bağlantısı şimdilik gelen raporlara dayanıyor.

Oppo Find X10 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonların tanıtım tarihi yaklaştıkça ekranın yanı sıra diğer donanım özellikleriyle ilgili de daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor. (Kaynak: GSMArena)

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