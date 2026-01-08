Sürekli burun tıkanıklığına ne sebep olur? Burun tıkanıklığı nedenleri

Sürekli burun tıkanıklığı, burnun iç yüzeyini kaplayan mukozanın uzun süreli ödemi, salgı artışı veya burun içi anatomik yapıların hava geçişini daraltması sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Alerjik etkenler, enfeksiyonlar, çevresel faktörler ve yapısal bozukluklar bu duruma zemin hazırlayan başlıca unsurlar arasında yer almaktadır.

Sürekli burun tıkanıklığı neden olur?

Sürekli burun tıkanıklığı, burun içi dokuların hava geçişini engelleyecek şekilde şişmesi, salgı üretiminin artması veya burun anatomisinde yapısal bir daralma oluşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının altında yatan nedenler şu şekildedir:

Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyü ve küf gibi alerjenlere maruz kalmak burun mukozasında kronik şişlik ve akıntı oluşturabilmektedir.

Kronik sinüzit, burun tıkanıklığının kalıcı hale gelmesine neden olabilmektedir.

Burun içindeki burun etinin genişlemesi hava yolunu daraltarak sürekli tıkanıklık hissine yol açabilmektedir.

Burun ve sinüs boşluklarında gelişen yumuşak doku oluşumları, hava geçişini engelleyebilmektedir.

Sık tekrarlayan veya tam iyileşmeyen enfeksiyonlar burun mukozasında kalıcı ödeme sebep olabilmektedir.

Sigara dumanı, hava kirliliği, kimyasal maddeler ve kuru hava burun iç dokularını tahriş ederek tıkanıklığa yol açabilmektedir.

Bilinçsiz ve uzun süreli kullanılan bazı burun spreyleri, burun mukozasında bağımlılığa ve kalıcı tıkanıklığa sebep olabilmektedir.

Kronik burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Sürekli burun tıkanıklığının tedavisi, tıkanıklığa neden olan temel faktörün doğru şekilde belirlenmesine bağlıdır. Tedavi süreci kişiye ve altta yatan nedene göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak kronik burun tıkanıklığının giderilmesinde uygulanan yöntemler şu şekildedir:

Alerji, sinüzit, burun eti büyümesi veya yapısal bozukluklar gibi nedenlere yönelik uygun tedavi planı oluşturulmalıdır.

Burun içinin düzenli olarak yıkanması, mukozanın nemlenmesine ve salgıların temizlenmesine yardımcı olabilmektedir.

Alerjik nedenlere bağlı tıkanıklıkta alerjenlerden uzak durmak ve hekim tarafından önerilen tedavileri uygulamak oldukça önemlidir.

Doktor kontolünde kullanılan kortikosteroid içerikli burun spreyleri, antihistaminikler veya gerekli durumlarda antibiyotikler burun içi ödemin azalmasını sağlayabilmektedir.

Sigara dumanı, hava kirliliği ve tahriş edici kimyasallardan uzak durmak, ortam havasını nemlendirmek gerekmektedir.

Septum deviasyonu, ileri derecede burun eti büyümesi veya nazal polip gibi durumlarda cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Burun tıkanıklığı uzun süredir devam ediyorsa, tek taraflıysa veya baş ağrısı, koku alma kaybı veya yüz ağrısı gibi belirtiler de bu duruma eşlik ediyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

Burun tıkanıklığında ne zaman doktora başvurulmalıdır?

Burun tıkanıklığı genellikle geçici bir durumdur. Fakat tıkanıklığın uzun sürmesi, şiddetlenmesi veya bazı ek belirtilerle birlikte görülmesi durumunda altta yatan daha ciddi bir sağlık sorunu olabilmektedir. Bu yüzden belirli durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri görüldüğünde mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır: