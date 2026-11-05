Sürekli telefon kullananlar dikkat! Ellerinizi tehdit eden 3 hastalık

Son yıllarda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların günlük yaşamda daha yoğun kullanılması, klavye ve fareyle tekrarlayan hareketlerin yapılması, el hastalıklarının daha sık görülmesine neden oluyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş, “Geçmişte daha çok ofis çalışanlarında görülen karpal tünel sendromu, tetik parmak ve baş parmak kök eklem kireçlenmesi hastalıkları son yıllarda dijitalleşmenin etkisiyle gençlerde de sık görülüyor. Djital alışkanlıkların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda 20’li yaşlardaki hastaların oranının da hızla artacağını öngörüyoruz” diyor. Dr. Mehmet Çavuş, günümüzde elleri tehdit eden 3 hastalığı anlattı, el sağlığımıza destek olacak basit ama etkili 7 egzersizi sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

GECELERİ ŞİDDETLİ AĞRIYLA UYANIYORSANIZ!

Günümüzde ellerimizde en sık görülen hastalıkların başında karpal tünel sendromunun geldiğini belirten Dr. Çavuş şöyle konuşuyor: “El bileğinde dar bir kanaldan geçen median sinirin baskı altında kalmasıyla gelişen hastalık başparmak, işaret, orta ve yüzük parmağında uyuşma, karıncalanma ve güç kaybıyla kendini gösterir. Özellikle geceleri artan ağrı hastayı uykusundan uyandırabilir. Bazı hastalar sabah uyandıklarında ellerini kendilerine ait değilmiş veya iki beton kütleyi hareket ettirmeye çalışıyormuş gibi hisseder. Hasta zamanla telefon, kahve fincanı veya başka bir eşyayı farkında olmadan elinden düşürebilir. Tedavi edilmezse, sinirde kalıcı hasar ve başparmak çevresindeki kaslarda erime gelişebilir.”

PARMAĞINIZ “TIK” DİYE AÇILIYORSA…

Ellerimizde bir diğer tehlike olan ‘tetik parmak’ hastalığı, parmağı büken tendonun ve içinden geçtiği kılıfın kalınlaşıp ödemlenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Parmak bükülürken veya açılırken takılabiliyor, bir süre kilitli kaldıktan sonra “tık” sesiyle aniden serbest kalabiliyor. Parmak kökünde ağrı ve küçük, sert bir şişlik de hissedilebiliyor. Saatlerce ekranda gezinmek, sürekli mesaj yazmak ve parmaklara dinlenme fırsatı vermeden tekrarlayıcı hareketler yapmak yakınmaları tetikleyebiliyor. Kilitlenmenin sıklaşması ve parmağın diğer elle açılmak zorunda kalması halinde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Tedaviyle başarılı sonuçlar alınabiliyor.

KAVANOZ KAPAĞI AÇARKEN BAŞPARMAĞINIZA AĞRI SAPLANIYORSA…

Başparmak kök eklem kireçlenmesi yani tıptaki adıyla rizartroz da son yıllarda artış gösteriyor. Başparmağın el bileğiyle birleştiği eklemdeki kıkırdağın aşınmasıyla gelişen hastalık, genellikle cep telefonunun yanlış kullanımıyla tetikleniyor. Geniş ekranlı ve ağır telefonları tek elle tutup başparmakla ekranın her noktasına ulaşmaya çalışmak, bu eklemdeki mekanik yükü artırabiliyor. Tekrarlayıcı zorlanma başparmak kökünde ağrıya yol açarken, zamanla kavanoz kapağı açmak, anahtar çevirmek veya telefon tutmak bile zorlaşabiliyor. Dr. Çavuş, buna karşın her ağrının kireçlenme anlamına gelmediğini, mutlaka hekim muayenesi ve gerekirse görüntüleme yöntemleri yaptırılarak sorunun tespit edilebileceğini söylüyor.

ELLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BASİT AMA ETKİLİ 7 ÖNLEM!

Tedavinin geciktirilmesinin; hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak kalıcı kas erimesine, geri dönüşü zor sinir hasarına ve ince motor becerilerinin kaybına dek ilerleyebildiğini belirten Dr. Çavuş, aktivite düzenlemesi, atel kullanımı, ilaç tedavileri, enjeksiyonlar ve egzersiz gibi yöntemlerle sonuç alınamayan veya ileri sinir hasarı bulunan hastalarda cerrahi yönteme başvurulabildiğini belirtiyor. Dr. Çavuş, el sağlığı için basit ama etkili 7 egzersizi şöyle sıralıyor;