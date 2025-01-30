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Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada! Boşanma sonrası nafaka süreleri belli oldu...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 15:46
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AK Parti, süresiz nafaka yerine evlilik süresine göre belirlenen bir sistem üzerinde çalışıyor. Nafaka süresi dolan kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım sağlaması gündemde. Peki, yeni düzenlemede neler var? İşte detaylar…

Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada! Boşanma sonrası nafaka süreleri belli oldu...

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında nafakada yeni formül gündemde. AK Parti, süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlattı. Nafakası sona eren kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım vermesi planlanıyor.

  1. Yargı Reformu Strateji Belgesinde aileye yönelik önemli değişiklikler yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta "Aile mahkemelerinin kuruluşu ve yargılama usulünden, boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş kapsamlı reformlar yapmayı planlıyoruz" mesajını verdi.

AK PARTİ NAFAKAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre AK Parti, yüzde 90'ını kadınların aldığı nafakaya ilişkin çalışma başlattı. Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınacak. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.

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NAFAKASI SONA EREN KADINLARA SOSYAL YARDIM VERİLMESİ PLANLANIYOR

Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. Bakanlık, çalışmayan ve ekonomik ihtiyacı olan kadınların tespit edilmesi için bir etki analizi çalışması başlattı.

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirtti. "Çok kısa süreli evlilikler var, 6 ay 1 yıl kadar. Genç yaşta kişinin yeniden evlenmesine ve ekonomik sorunlarla karşılaşmasına sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı. AK Parti kaynakları, çalışabilecek durumda olan ancak nafakası olduğu için çalışmayan kişiler olduğunu da kaydetti. "Zayıf olan burada genelde kadın olduğu için onun bir ekonomik yokluk yaşamaması öngörülüyor. O yüzden nafaka takdim ediliyor. Bu hakkı da kötüye kullanmamak lazım" dedi.

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DÜZENLEMEYLE KADININ VE ERKEĞİN MAĞDUR OLMAMASI HEDEFLENİYOR

Yapılacak düzenlemeyle kadının da erkeğin de mağdur olmaması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek.

Hazırlanacak teklifte nafaka uygulaması için bir tahdit yani çerçeve, sınır olacağı açıkça belirtilecek. Bu düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.

(HABERTÜRK)

Anahtar Kelimeler:
nafaka boşanma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ak parti
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