Sürgün emri yayınlandı, yeni büyük göç başladı! Dünya bu kareleri konuşuyor: Yerinden olan binlerce Filistinli yola koyuldu

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor. Gazze kentini işgal için şiddetli saldırılar yürüten İsrail ordusu şimdi de bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden etmeye çalışıyor.

PATLAYICI YÜKLÜ ZIRHLI ARAÇLAR GAZZE'YE GİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze’ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

Bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar olduğu ve uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" açıklandı.

Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadesine yer verildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN FİLİSTİNLİLERE YENİ SÜRGÜN EMRİ

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istedi.

Gazze Şeridi ile saldırılar düzenledikleri kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu belirten Adraee, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini söyledi.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yapıları hedef aldığı şiddetli saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını öne sürdü.

FİLİSTİNLİLER GÖÇ ETMEYE BAŞLADI

Filistinliler İsrail güçlerinin Gazze Şehri sakinlerine güneye tahliye emri vermesinin ardından bugün Gazze Şeridi'nin merkezinde güneye doğru hareket etmeye başladı.

NE OLMUŞTU?

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır