HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sözleri, "Suriye halkının çektiği acıları sona erdirmeye yönelik cesaret verici bir adım." olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların devrik Beşşar Esed rejimi için uygulandığı ancak bugün doğrudan Suriye halkını hedef aldığı ve toparlanma ile yeniden inşa sürecini engellediği vurgulandı.

Suriye halkının bu yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu adım, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı destekleyecek, uluslararası işbirliğine açık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektirBakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' artık bir hedef değil, bir gerçektir
Sakarya'da 4 araçlı zincirleme kaza; 2 yaralıSakarya'da 4 araçlı zincirleme kaza; 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
suriye abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

Şehir hayatından bıkıp köyde o işe başladı! Herkese tavsiye etti

Şehir hayatından bıkıp köyde o işe başladı! Herkese tavsiye etti

Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

PKK silahları ne zaman teslim edecek? 'İkinci aşama resmen başladı' diyerek tarih verdi

PKK silahları ne zaman teslim edecek? 'İkinci aşama resmen başladı' diyerek tarih verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya fesih kararını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya fesih kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kritik bir eşik aşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kritik bir eşik aşıldı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.