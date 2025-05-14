HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü yerine getirdi, Başkan Trump'a teşekkür ederim'

Suriye Cumhurbaşkanı Şara önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de 'Suriye halkının yanında durdu, sözünü yerine getirdi' ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü yerine getirdi, Başkan Trump'a teşekkür ederim'
Begüm Özkaynak

"Suriye'de teröre yer olmayacak" diyen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

thumbs_b_c_579d52f5de314f7e76447826cbd540e3

"ERDOĞAN SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ"

Şara açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Suriye'de teröre yer yok. Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi. Trump'a da Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu karar Suriye'nin ayağa kalkmasında çok büyük rol oynuyor. Yaptırım kalktı, rönesans başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şeyi üstlendi. Türkiye bizi çok seviyor. Suriye'de artık teröre yer yok. Bütün halk yeni devlete sarıldı."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurda almak için girdiği binadaki su kuyusunda boğulduHurda almak için girdiği binadaki su kuyusunda boğuldu
Son dakika: Kremlin duyurdu! Putin Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecekSon dakika: Kremlin duyurdu! Putin Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek

Anahtar Kelimeler:
suriye erdoğan trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Galatasaray kazandı, Samsunspor'a gün doğdu! Avrupa'ya katılmayı garantilediler

Victor Osimhen, Türk futbol tarihinde 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı! Artık ondan daha golcüsü yok!

Victor Osimhen, Türk futbol tarihinde 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı! Artık ondan daha golcüsü yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir ismi daha ekledi! Çatalca Müftüsü ile birlikte adını söyleyip yuhalattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir ismi daha ekledi! Çatalca Müftüsü ile birlikte adını söyleyip yuhalattı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Verdiğimiz önerge oylanırken, iktidar milletvekilleri salonu terk etti ve Meclis kapandı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Verdiğimiz önerge oylanırken, iktidar milletvekilleri salonu terk etti ve Meclis kapandı"

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.