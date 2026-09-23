Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Golan Tepeleri her zaman Suriye toprağı olarak kalacak"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulun ikinci oturumunda konuştu.

Şara, konuşmasında Suriye'nin, 1974 anlaşmasına bağlılığını ve işgal güçlerinin 8 Aralık 2024 hatlarına çekilmesi yönündeki çağrısını içeren tutumunun geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

İsrail'in fiili durumu dayatma yönündeki sürekli çabalarını ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı ihlal eden yayılmacı saldırılarını reddettiklerini belirten Şara, uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Şara, "Golan her zaman Suriye toprağı olarak kalacak ve ilhakla ilgili tüm tedbirler, 497 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince hükümsüz ve geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Şara, "İsrail’in sürekli olarak oldu bittileri dayatma girişimlerini ve bölgede sürdürdüğü saldırganlığı reddediyoruz." şeklinde konuştu.

"TARİHİ BİR BARIŞ FIRSATI MEVCUT"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, barış içinde yaşamak isteyenler için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, herkesin haklarını koruyan adil bir barış çağrısı yaptı.

Şara, "Sonuç olarak, savaş bize hakkın, kaybolsa bile kendi başına güçlü olduğunu, batılın ise galip gelse bile zayıf olduğunu öğretti. Suriye, inşasına, izzetini ve onurunu geri kazanmaya devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, dünyanın Suriye'nin yeniden toparlanması ve iyileşmesi karşısındaki sevincine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.



İsrail'in Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, 1200'den fazla içeri sızma gerçekleştirdiğini ve Suriyelilere yönelik yaklaşık 300 tutuklama ve alıkoyma eyleminde bulunduğunu aktaran Şara, bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.

Şara, İsrail'in eylemlerinin dünyanın genel yönelimiyle çeliştiğini ve Suriyelilerin henüz geride bıraktığı acı dönemi yeniden hatırlattığını söyledi.

Şara, Suriye'nin çatışma dönemini geride bırakarak toparlanma ve yeniden doğuş sürecine girdiğini kurtuluştan bu yana yaklaşık 100 ülkeyle temas kurulduğunu, başkent Şam'ın 60'a yakın diplomatik misyona ev sahipliği yapmaya başladığını bildirdi.

Yedi ülkeyle birlikte "Özgürlük Nefesleri" ekibinin kurulduğu kaydeden Şara, 42 kimyasal bombanın imha edildiği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (KSYÖ) tüm hakların geri kazanıldığını aktardı.

Şara, "Sınır aşan suç örgütlerine yönelik 1500'den fazla operasyon düzenlendi. Yaklaşık 700 milyon Captagon ele geçirildi ve 90 uluslararası şebeke çökertildi." ifade edildi.

Üç binin üzerinde yeni üretim hattının faaliyete geçtiğini belirten Şara, "Enerji ve hizmet sektörlerindeki büyümeyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 2 milyon konut projesini hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır