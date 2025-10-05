HABER

Suriye'de Esad sonrası bir ilk! eş Şara 'Tarihi bir an' diyerek duyurdu

Suriye’de eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana ilk kez kez seçim yapılıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'de devam eden parlamento seçimleri sürecini yerinde incelemek üzere başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret ederek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli" dedi.

SEÇİM SAKİN GEÇİYOR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. eş-Şara ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi. eş-Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Seçim süreci ülke genelinde sakin bir atmosferde devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandığı öğrenildi.

SEÇİMLE İLGİLİ DETAYLAR

Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor. Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor.

