Suriye'deki iç savaşın sembolü olmuştu! Ümran Bebek büyüdü: "Hayatıma ışık doğdu"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle Hürriyet Günü törenleri düzenlendi. Hürriyet Günü törenlerinde, iç savaşın "sembolü haline gelen" çocukların konuşmaları, duygu dolu anlara sahne oldu. Yüzü toz ve kan içindeki hali ile dünya kamuoyunun hafızasına kazınan 'Umran Bebek' de (Umran Dakneş) programa katılan isimler arasında yer aldı. Hikayesini videolardan öğrendiğini söyleyen Dakneş, "Zafer geldiğinde hayatıma yeniden büyük bir ışık doğdu" dedi.

Başkent Şam'da gerçekleştirilen ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile devlet erkanının katıldığı, Hürriyet Günü etkinliklerinde sahneye çıkan savaş mağduru çocuklar, yaşadıkları acıları ve "yeniden doğan" umutlarını dile getirdi.

"14 SENE ACI ÇEKTİK VE GELEEĞİMİZ KALMAMIŞTI"

Savaş boyunca kuşatma, bombardıman, göç ve kayıplarla yüzleşen çocukların sözleri dinleyenlerde derin bir etki bıraktı. Küçük yaşta maruz kaldığı devrik rejim saldırılarına tepki olarak, "Ona (Beşşar Esed'e) ne yaptık ki?" ifadesiyle milyonların hafızalara kazanan isimlerinden Ali Muhammed, konuşmasında yıllar süren zorlukları hatırlatarak, "Hüzün ve korku gözyaşlarıydı. Bugün ise sevinç gözyaşları. 14 yıl boyunca acı çektik ve artık bir geleceğimiz kalmamıştı. Feda olsun sana ey Suriye, feda olsun sana ey Şam." ifadelerini kullandı.

Suriye deki iç savaşın sembolü olmuştu! Ümran Bebek büyüdü: "Hayatıma ışık doğdu" 1

"ÖLENLERİN KANLARI BOŞA GİTMESİN DİYE DUA ETTİM"

Savaş döneminde köyünü, evini ve çocukluğunu ardında bırakmak zorunda kaldığını anlatan Muhammed, "Geri döndüm. Sevindim ve ağlamaya başladım. Ölenlerin kanları boşa gitmesin diye dua ettim” dedi. Muhammed, Suriye’nin yeniden nefes aldığı günleri umutla beklediğini vurguladı.

Suriye deki iç savaşın sembolü olmuştu! Ümran Bebek büyüdü: "Hayatıma ışık doğdu" 2

SEMBOL OLAN O FOTOĞRAFI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Suriye iç savaşının en acı ve simge fotoğraflarından birine konu olarak sembolleşen çocuklardan Umran Dakneş de küçük yaşta maruz kaldığı bombardımandan sağ kurtarıldığında dünyayı derinden sarsmıştı. Dakneş'in yüzü toz ve kan içinde, bir ambulansın koltuğunda sessizce oturduğu o an, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren unutulmaz bir kareye dönüştü.

"HİKAYEMİ VİDEOLARDAN ÖĞRENDİM"

Savaşın "sembol isimlerinden" Dakneş konuşmasında, çocukluğunu etkileyen saldırılara dair şunları söyledi:
"Bombardımanı ve kuşatmayı yaşadım ama hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Büyüdüm. Yüreğimde bir boşluk var bunun korku mu yoksa ağlama isteği mi olduğunu bile bilmiyorum."

"ZAFER GELDİĞİNDE HAYATIMA YENİDEN IŞIK DOĞDU"

Kendi hikayesini ancak yıllar sonra videolardan izlediğini aktaran Dakneş, toz içinde görüntülendiği o anların savaşın çocuklar üzerindeki etkisini en açık şekilde gösterdiğini vurguladı.

Umran Dakneş "Zafer geldiğinde hayatıma yeniden büyük bir ışık doğdu" sözleri ise törende duygusal bir atmosfer oluşturdu. Savaş mağduru çocukların konuşmaları, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve salondaki birçok kişiyi duygulandırdı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

