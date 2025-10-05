Suriye'de kritik gün! Sandık başına gidiyorlar

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın geçici hükümetinin liderliğinde iç savaşın yaralarının sarılmaya çalışıldığı Suriye’de parlamento seçimleri için sandık başına gidiliyor. Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık 2024 tarihinde devrilmesinden bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk seçim, geçici ve dolaylı bir sistem altında yürütülüyor. Yerel saat ile sabah 09.00’da başlayan oylamalarda 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00’da kapanması bekleniyor. Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu’nun üçte ikisinin seçilmesi öngörülürken, geri kalan 70 milletvekili Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanacak. Yetkililer milyonlarca Suriyelinin savaş nedeniyle yerinden edildiği için güvenilir nüfus verilerinin bulunmadığını ve bu gerekçeyle genel seçim yerine söz konusu sistemin tercih edildiğini belirtti.

Ayrıca, daha önce Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde seçimlerin güvenlik nedenleriyle ertelendiği belirtilmişti. Açıklamada, parlamentoda bu bölgelere bağlı 19 sandalyenin seçimler yapılana kadar boş kalacağı aktarılmıştı. Suriye devlet haber ajansı SANA’ya konuşan Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.