Suriye'de sıcak saatler! Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü PKK/YPG geçtiğimiz gün de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemişti.

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Suriye de sıcak saatler! Halep te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma 1

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

