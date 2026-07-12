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Suriye'de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi bir adım atıldı. Suriye Halk Parlamentosu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk defa oturum gerçekleştirdi.

Suriye'de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş sürecinde tarihi bir adım atıldı. Yeni dönemin ilk halk parlamentosu oturumu gerçekleştirildi. Başkent Şam’da Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın katılımıyla düzenlenen açılış oturumunda yeni parlamento üyeleri toplu olarak anayasal yemin etti.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 1

ORTAK SORUMLULUK MESAJI

Eş-Şara, parlamentoda yaptığı konuşmada Suriye’nin kendi medeniyet ve değerlerini yansıtan yeni bir tarih yazdığını belirterek, milletvekillerini sorumluluk ve liyakat esaslarına dayalı bir devlet inşa etmeye davet etti. Yıllarca süren baskı, savaş ve yıkımın bıraktığı enkazın vatan menfaatini her şeyin üstünde tutmayı gerektirdiğini vurgulayan Eş-Şara, ekonominin yeniden inşası ve yatırım ortamının sağlanmasının başta parlamento olmak üzere tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 2

Dışişleri Bakanı Şeybani bu adımla Suriye’nin etkin anayasal kurumlar dönemine girdiğini belirtirken, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone de oturumu ülkenin siyasi dönüşümünde anahtar bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 3

YENİ MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

Suriye Halk Parlamentosu’nda anayasal teamüller gereği en yaşlı üye sıfatıyla Milletvekili Usame el-Assaf başkanlığında açılan oturumda, Başkanlık Divanı seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Anayasa Hukuku doktorası bulunan eski hakim Abdülhamid el-Avvak, 99 oy alarak yeni meclis başkanı seçildi. Yarıştaki diğer adaylardan Müeyyed Hayel el-Kablavi 75 oy, Muhammed Ramiz Kurec ise 31 oy alırken, sandıktan 1 boş oy çıktı.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 4

Zaferinin ardından kürsüye çıkan Meclis Başkanı el-Avvak, yıkılan rejimin parlamento üzerinde bıraktığı basmakalıp imajı tamamen ortadan kaldıracaklarını vurgulayarak, "Tüm milletvekillerimizi yasama kurumunun itibarını pekiştirmek için güçlerini birleştirmeye davet ediyorum. Tüm parlamenter faaliyetler başka yerlerde değil, meclis çatısı altında yürütülmelidir. Yürütme organı ile tam bir iş birliği içinde çalışacağız. Halkımızın beklentisi çok yüksek. Parlamento, hükümetin yeniden imar ve hizmet sunma çabalarını desteklemek adına yasama süreçlerini kolaylaştıracaktır" dedi.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 5

PARLAMENTO ÜYELERİ NETLEŞTİ

Oturumda yapılan oylamalarda parlamento divanının diğer üyeleri de netleşti. Dokuz adayın yarıştığı seçimlerde Mustafa Musa Meclis 1. Başkan Yardımcılığına, Madonna Bishara ise 2. Başkan Yardımcılığına seçildi. Milletvekillerinin katılımıyla yapılan divan katipliği seçiminde ise Müeyyed Habib parlamentonun yeni meclis sekreteri oldu.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 6

Meclis Başkanı el-Avvak, tarihi ilk oturumun tamamlanmasının ardından meclisin bir sonraki yasama birleşiminin 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini ilan ederek oturumu kapattı.

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 7

Suriye de tarihi gelişme! Esad rejimi sonrası ilk defa yapıldı 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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