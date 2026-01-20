HABER

Suriye'deki hapishaneden gelen görüntüler gündem oldu! Kamuflaj detayı dikkat çekti

Terör örgütü YPG/SDG, dün Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bırakmıştı. Söz konusu hapishane görüntülenirken kamuflajlarla ilgili detay dikkat çekti.

Terör örgütü YPG/SDG tarafından DEAŞ terör örgütü mensuplarının serbest bırakıldığı hapishaneden gelen görüntüler gündem oldu.

OLAYIN İZLERİ HAPİSHANDE

Şam yönetimi, terör örgütünden kontrolü aldığı hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirdi.

YPG/SDG'nin içerdeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasıyla boşalan hapishanede dünkü olayın izlerine rastlanıyor.

KAMUFLAJLARI BIRAKMIŞLAR

Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.

YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

İşte o hapishaneden görüntüler:

Kaynak: AA

