Suriye'deki PKK/YPG'ye aşiret ayarı! Mücadele başlatıldı: "Meşru hedef haline geleceksiniz"

Suriye'nin Rakka ilindeki en büyük aşiretlerden olan Beggara aşiretinin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattığı öğrenildi. Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan aşiretin ileri gelenleri ortak bir bildiri yayımlayarak, "Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz" dedi.

Suriye'de sular durulmuyor. Son olarak Rakka iline bağlı Tel Abyad'da Beggara aşiretinden çarpıcı bir hamle geldi. Aşiret temsilcileri, PKK/YPG’ye karşı tüm aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı toplu direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Fırat Nehri’nin doğusunda, Cezire Bölgesi üzerindeki işgal tamamen sona erene kadar PKK/YPG’ye karşı sürekli ve genel bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.

"TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Ayrıca bildiride, "Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adını kullanan PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtildi.

DİĞER AŞİRETLERE GÖZDAĞI!

SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına da uyarıda bulunulan bildiride, "Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz." denildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

