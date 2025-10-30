HABER

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Vadevol’u kabul etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Vadevol’u kabul etti. Vadevol, Almanya’nın Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açmayı planladığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Vadevol, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye’de temaslarda bulundu. Vadevol, başkent Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve insani işbirliği konuları ele alınırken, taraflar, bölgesel istikrarın sağlanması ve karşılıklı diyaloğun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Vadevol, "Almanya, Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve bu süreçte Suriye hükümetinin yanındadır. Yeni Suriye’de tüm bileşenlere yer olmalı" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin "olumlu ve umut verici bir adım" olduğunu belirten Vdevol, ancak seçimlerin Haseke, Rakka ve Süveyda’da da yapılması gerektiğini vurgulayarak, seçim sürecinin ülke genelinde kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çekti.

"SURİYE, AVRUPA İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA KÖPRÜ OLABİLİR"

"Suriye, Avrupa ile Körfez ülkeleri arasında köprü olabilir" diyen Vadevol, Suriye’nin terörle mücadele, İran nüfuzunun azaltılması ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında örnek bir ülke haline gelebileceğini aktardı.
Ekonomik işbirliği konularına da değinen Vadevol, "Suriyeli mevkidaşım Esad Şeybani ile birlikte Suriye-Almanya İş Konseyi’ni kurduk ve kendisini Almanya’ya davet ettim. Almanya, Alman şirketlerinin Suriye’ye yatırım yapmalarını teşvik ediyor ve insani yardımlarını sürdürecek. Şimdiye kadar 13 milyon euro destek sağladık" ifadelerini kullandı.

"SORUMLU OLANLAR HESAP VERMELİ"

Vadevol, Süveyda ve sahil bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarına da değinerek, "Bu bölgelerde kan dökülmesinden sorumlu olanlar hesap vermeli ve benzer olaylar bir daha yaşanmamalı" ifadelerini kullandı. Şam çevresinde gördüğü yıkımın kendisini derinden etkilediğini söyleyen Alman bakan, "Bu manzara bana İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki Almanya’yı hatırlattı" dedi.

ALMANYA ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ YENİDEN AÇMAYI PLANLIYOR

"Almanya, Esad’ı asla desteklemedi" diyen Vadevol, buna rağmen "uzun süredir Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için çaba gösterdiklerini" belirtti. Vadevol ayrıca, Almanya’nın Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini açıkladı.

Vadevol, "Almanya, Suriye’de barışın tesis edilmesi sürecini desteklemeye kararlıdır" ifadelerini kullanarak, ülkesinin Suriye’nin istikrarına ve yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Anahtar Kelimeler:
suriye Almanya
