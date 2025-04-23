Suriye devletinden Esad döneminde istifa eden diplomatlara çağrı

Suriyede Beşar Esad döneminde istifa eden veya irtica eden eski diplomatlara, ülkeye dönün çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Eski rejimden ayrılarak halkınızın yanında durduğunuz ve haklı davalarına destek verdiğiniz için üstlendiğiniz büyük ulusal rolün bilincindeyiz. Bu onurlu tarihi koruma ve belgeleme hassasiyetimizin yanı sıra yeni bir Suriye'nin inşa sürecinde rolünüzü yeniden canlandırmanın önemine inanıyoruz" denildi.

"ESKİ REJİMDEN AYRILARAK HALKINIZIN YANINDA DURDUNUZ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski rejimden ayrılarak halkınızın yanında durduğunuz ve haklı davalarına destek verdiğiniz için üstlendiğiniz büyük ulusal rolün bilincindeyiz. Bu onurlu tarihi koruma ve belgeleme hassasiyetimizin yanı sıra yeni bir Suriye'nin inşa sürecinde rolünüzü yeniden canlandırmanın önemine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'NİN "HASSAS SÜRECİNDE" YENİDEN BİRLEŞME

Bu amaç doğrultusunda, Esad döneminde Dışişleri Bakanlığından ayrılan diplomatların bilgilerini toplamak ve güncellemek üzere hazırlanan özel formun doldurulması istenilen açıklamada, bu bilgilerin diplomatlarla yeniden iletişim kurulması için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "iltica eden diplomatların" bu çabaya katılımının, Suriye'nin gelecek günlerdeki "hassas sürecinde" yeniden birleşme ve çabaların koordinasyonu yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.