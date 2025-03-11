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Suriye'nin sahil bölgesindeki olayları soruşturan komite çalışmalarına başladı: "Saldırıların sorumlularının kimliğini tespit edeceğiz"

11.03.2025 17:47
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Suriye'nin sahil bölgelerinde yaşanan olaylar için kurulan Soruşturma ve Gerçekleri Araştırma Komitesi çalışmalarına başladı. Soruşturma ve Gerçekleri Araştırma Komitesi Sözcüsü Yaser Ferhan, "Komite, sivillerin maruz kaldığı ihlallere yol açan ortam, bulgu ve nedenleri araştıracak. Suçluların kimliğini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırıları araştıracağız ve bu saldırıların sorumlularının kimliğini tespit edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Suriye'nin sahil bölgesindeki olayları soruşturan komite çalışmalarına başladı: "Saldırıların sorumlularının kimliğini tespit edeceğiz"

Komitenin sözcüsü Yaser Ferhan, başkent Şam'da Enformasyon Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında yürütülecek sürece ilişkin detayları paylaştı.

Lazkiye ilindeki olayların Suriye halkını derinden etkilediğini belirten Ferhan, 9 Mart'ta kurulan komitenin çalışmalarına başladığını, görevlerinin olaylarda işlenen ihlalleri soruşturmak olacağını söyledi.

Komitenin 5 hakim, güvenlik biriminden bir albay ve bir avukattan oluştuğunu aktaran Ferhan, şu ifadeleri kullandı:

AA-20250311-37305513-37305510-SURIYENIN_SAHIL_BOLGESINDEKI_OLAYLARI_SORUSTURAN_KOMITE_CALISMALARINA_BASLADI

"Komite, sivillerin maruz kaldığı ihlallere yol açan ortam, bulgu ve nedenleri araştıracak. Suçluların kimliğini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırıları araştıracağız ve bu saldırıların sorumlularının kimliğini tespit edeceğiz."

Suça ve ihlallere karışanların yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edileceğini kaydeden Ferhan, yeni Suriye'de hukukun üstün olacağını ve bireysel hakların korunacağını vurguladı.

AA-20250311-37305513-37305511-SURIYENIN_SAHIL_BOLGESINDEKI_OLAYLARI_SORUSTURAN_KOMITE_CALISMALARINA_BASLADI
Ferhan, komitenin bağımsız ve objektif kalacağını belirterek, "Komite şu an tüm delilleri, raporları ve konuyla ilgili dosyaları topluyor. Görgü tanıklarıyla bir araya gelme ve ziyaret edilecek bölgeleri belirleme konusunda programlar hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Soruşturmada ulaştıkları delilleri şeffaf bir şekilde değerlendireceklerini ve elde ettikleri sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve ilgili yargı mercilerine ileteceklerini anlatan Ferhan, ihlallere dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin uzman ekiplerce inceleneceğini ve sahadan da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sahil bölgesindeki ihlallerin 6-7 Mart'a kıyasla azaldığını söyleyen Ferhan, soruşturmada gerek duyulması halinde yurt dışından destek alabileceklerini ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Çalışmaları hakkında sık sık bilgilendirme yapacaklarını dile getiren Ferhan, "Komite çalışmaya başladı ancak henüz görgü tanıklarıyla bir araya gelmedi. Programları ve planları hazırlıyoruz. İstemeleri halinde tanıkları koruma altına alacağız." dedi.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart’ta sona erdiğini duyurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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