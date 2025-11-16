HABER

Suriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandı

Suriye'nin Süveyda ilinde temmuz ayında yaşanan şiddet olaylarına dair bazı Savunma ve İçişleri Bakanlığı mensuplarının tutuklandığı bildirildi.

Olaylara dair soruşturmaya başkanlık eden Ulusal Soruşturma Komitesi Başkanı Hatem en-Nasan, başkent Şam'daki Enformasyon Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Nasan, soruşturma kapsamında Süveyda, Dera, Şam ve İdlib'e ziyaretler gerçekleştirildiğini, komitenin 2 Ağustos ile 16 Kasım tarihleri arasındaki üç aylık dönemde çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Son üç ayda 800 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Nasan, 4 ilde yapılan görüşmeler, alınan ifadeler ile sosyal medyadaki videoların incelenmesi sonucu olaylara karıştığı tespit edilen bazı Savunma ve İçişleri Bakanlığı mensuplarının tutuklandığını söyledi.

Nasan, komitenin çalışmalarını bağımsızlık, şeffaflık, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürdüğünü ifade etti.

Komitenin raporu kapsamında bakanlar, 4 ilin ileri gelenleri ve olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşmeler yapıldığını aktaran Nasan, ayrıca Savunma ve İçişleri Bakanlıklarındaki üst düzey komutanlarla da soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Olaylarda Savunma Bakanlığı talimatıyla yabancı savaşçıların da yer aldığına dair bir bulguya rastlanmadığını söyleyen Nasan, "Ancak bazı yabancı savaşçılar kendi başlarına hareket ederek kentin idari sınırlarına girdi. Bu girişler herhangi bir talimata dayanmıyordu." dedi.

Nasan, olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısına dair henüz net bir bilginin bulunmadığını aktararak soruşturma sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

