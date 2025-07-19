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Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyona hazırlanıyor! Halep'in doğusuna sevkiyat yaptı

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi. Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyona hazırlanıyor! Halep'in doğusuna sevkiyat yaptı

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından bölgeye takviye unsurlar göndermesi üzerine tedbir aldı.

Bu kapsamda, Suriye güvenlik güçleri de Halep'e bağlı Münbiç'ten Deyr Hafır'a asker ve silah sevkiyatı yaptı.

Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG ye karşı operasyona hazırlanıyor! Halep in doğusuna sevkiyat yaptı 1

TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURLARI RAKKA VE MÜNBİÇ'TE SURİYE ORDUSUYLA ÇATIŞMAYA GİRMİŞTİ

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Deyr Hafır bölgesinde, 15 Temmuz günü Suriye ordusuyla çatışmaya girmişti.

PKK/YPG birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yapmıştı.

Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG ye karşı operasyona hazırlanıyor! Halep in doğusuna sevkiyat yaptı 2

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HALEP KIRSALINA TAKVİYE

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı 150 kadar pikap akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaşmıştı.

Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk terör örgütü
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