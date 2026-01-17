SDG'ye ağır darbe! Suriye ordusu Deyr Hafir'de kontrolü sağladı

Suriye Ordusu Operasyon Odası, Deyr Hafir bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG ile müttefiklerine ait mevzilere yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Hedef alınan bu noktaların terör örgütü PKK/YPG ve müttefikleri için stratejik mevziler olduğu, Halep'teki yerleşim bölgelerini ve sivil halkı hedef alan kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) bu mevkilerden havalandığı vurgulandı. Suriye ordusunun bu hamlesi karşısında SDG, Fırat'ın doğusuna çekilmeye başladı. İşte detaylar!

TEHDİT UNSURUYDU

Söz konusu üslerin Halep'in doğu kırsalına yönelik saldırılarda ana merkez olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu noktaların aynı zamanda bölgedeki sivillerin güvenli alanlara çıkışını engellemek amacıyla birer tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, sivil halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla muhtemel operasyon sahasındaki terör noktalarını gösteren haritalar yayımlanmış, sivillerin belirlenen 4 kritik konumu derhal tahliye etmelerine yönelik çağrıda bulunulmuştu. Yetkililer, Suriye’nin egemenliğini tehdit eden sınır ötesi teröristlere ve Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın rejiminden kalan unsurlara karşı mücadelenin tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüleceği vurgulamıştı.

SDG'DEN FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLME KARARI

SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mat Anlaşması'ın şartlarına uyma konusundaki iyi niyetlerini göstermek amacıyla sabah 7'den itibaren Halep'teki temas hattından çekilecekleri açıkladı.

Abdi, “Güçlerimizi Fırat'ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık” dedi.

SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'İ ALDI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir’in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu.

ŞARA KÜRTLERE SURİYE VATANDAŞLIĞI VERDİ

Bir yandan operasyon başlatılırken, diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı.

Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır