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Suriyeli aşiretlerden Süveyda açıklaması! 'Sert karşılık vereceğiz'

Süveyda'da yaşanan çatışmalar gözleri yeniden bölgeye çevirmişti. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Süveyda ilinde yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesin ihlal edilmesi halinde buna "sert karşılık vereceklerini" açıkladı.

Suriyeli aşiretlerden Süveyda açıklaması! 'Sert karşılık vereceğiz'

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Süveyda'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şam yönetiminin yerel gruplarla koordinasyon içinde ilan ettiği ateşkesin korunması çağrısı yapılırken, "Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, aşiret mensupları tarafından sert bir şekilde karşılık bulacaktır." ifadesi kullanıldı.

TAMAMEN ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan Dürzi lider Hikmet el-Hicri grubu tarafından yapılan açıklamada ise Şam yönetime bağlı güvenlik güçlerinin ve aşiret savaşçılarının tüm bölgelerden tamamen çekilmesi istendi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten tamamına yakınının çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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