Sürpriz hamle: Xiaomi 17 Ultra, beklenenden çok daha erken tanıtılabilir!

Xiaomi, bu yıl lansman takvimini öne çekebilir. Bir sızıntı kaynağı, Xiaomi 17 Ultra’nın selefi gibi şubat ayında değil, daha erken bir tarihte Çin'de resmi olarak tanıtılacağını öne sürdü.

Enes Çırtlık

Xiaomi 15, geçen yıl Ekim ayının sonunda Çin’de piyasaya sürülmüştü. Ardından Şubat ayında Xiaomi 15 Ultra ile birlikte küresel pazarlara ulaşmıştı. Ancak bu yıl işler oldukça farklı ilerledi; Xiaomi 17, Çin’de Eylül ayında erken bir lansmanla tanıtıldı. Bu da akıllara “Acaba Xiaomi 17 Ultra yine Şubat ayında mı çıkacak?” sorusunu getirdi. Görünüşe göre bu sorunun yanıtı hayır.

'XIAOMI 17 ULTRA, SELEFİNDEN ÇOK DAHA ERKEN GELİYOR'

Weibo’daki ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, Xiaomi 17 Ultra Aralık ayında Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Bu durum, cihazın ilk etapta yalnızca Çin’de satışa çıkabileceği, küresel lansmanının ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Xiaomi 15 Ultra

İddiaya göre cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak ve 100W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca, geliştirilmiş sensör içi yakınlaştırmaya sahip yeni 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto makro kamera, bir ultra geniş açı kamera ve muhtemelen kısa mesafeli bir telefoto kamera ile geleceği iddia ediliyor.

Ekran tarafında ise, Xiaomi 17 Pro Max modelindeki ekranla oldukça benzer özellikler bekleniyor.

