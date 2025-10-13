HABER

Sürpriz 'İmralı' çıkışı gündem oldu! Bülent Arınç "Başarı için risk" dedi: "Gerekirse gider ben görüşürüm"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç gündem yaratacak bir 'İmralı' çıkışına imza attı. "Başarı için risk almak gerekir" diyen Arınç, gönüllü olarak İmralı’ya gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşebileceğini belirtti. Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek verdi.

Hazar Gönüllü

TBMM'deki 'süreç' komisyonu İmralı ziyaretini tartışırken sürpriz bir çıkış geldi. Komisyonda tartışılan ziyaret MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse komisyondaki milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı" çağrısıyla gündeme gelmişti. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç "Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm" sözleriyle dikkat çekti.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta partisinin Meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada çağrısını "Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır" sözleriyle dile getirmişti.

BÜLENT ARINÇ'TAN İMRALI ÇIKIŞI

Bahçeli'nin çağrısına eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç'tan destek geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşturduğu komisyon, süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da doğrudan dinlenmesi gerekir" diyen Arınç şunları ekledi:

"BAHÇELİ'NİN CESUR ÇIKIŞINA KATILIYORUM"

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konudaki cesur çıkışına ben de katılıyorum. Bugün hâlâ PKK üzerindeki fiili etki alanı devam eden bir figürle konuşmadan, sadece onun açıklamalarına dolaylı biçimde atıf yaparak ilerleme kaydedemeyiz. Doğrudan konuşmak, dinlemek ve bunun sonucunu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmak gerekir.

Kaçınmak, görmezden gelmek, “duymadım” demek çözüm getirmez. Bu görüşme, sürecin ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kurumların nezaretinde yapılmalıdır.

"BU İNSANLAR, DEVLET ADAMLIĞI VASFINA SAHİP OLMALI, GEÇMİŞTEKİ ÇALIŞMALARIYLA GÜVEN KAZANMIŞ OLMALI"

Röportajda da belirttiğim üzere, bu ziyaretin milletvekillerinin siyasi partilerden birer temsilci olacak şekilde yapılması mümkündür. Eğer milletvekillerinin bu ziyareti uygun görülmüyorsa, bu durumda toplumun her kesimi tarafından saygı gören, objektifliğiyle tanınan, geçmişte devlet hizmetinde bulunmuş veya akademik itibar sahibi kişiler görevlendirilebilir. Bu insanlar, devlet adamlığı vasfına sahip olmalı, geçmişteki çalışmalarıyla güven kazanmış olmalıdır. Çünkü barışın dili, inandırıcılıkla başlar.

"RİSK ALMAK GEREKİR; GEREKİRSE BEN GİDİP GÖRÜŞÜRÜM"

Ve son olarak şunu açıkça söylüyorum:
Risk alınmazsa başarı da gelmez.
Başarı için risk almak gerekir.
Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm.
Görüşmenin tüm detaylarını da ister Meclis Komisyonu’yla, ister kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşırım.
Çünkü bu ülke, susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek."

