Sürücü adayları direksiyon eğitimlerine devam ediyor

Müdür Emre Çay, vatandaşların sürücü belgesi alma sürecinin önemli bir aşaması olan Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Menteşe bölgesindeki sınav alanını ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilen bu mesaide, sınavların sorunsuz ve güvenli bir şekilde yürütülüp yürütülmediği bizzat yerinde gözlemlendi.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, alanda görevli bulunan komisyon üyeleri ile bir araya gelerek yürütülen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde, sınavların şeffaflık, hakkaniyet ve yüksek güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesi konuları ele alındı. Müdür Çay, özellikle sınav güvenliği ve işleyişindeki titizliğin önemini vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır