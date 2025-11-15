HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sürücü adayları direksiyon eğitimlerine devam ediyor

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, hafta sonu mesaisinde Menteşe Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanını ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu.

Sürücü adayları direksiyon eğitimlerine devam ediyor

Müdür Emre Çay, vatandaşların sürücü belgesi alma sürecinin önemli bir aşaması olan Direksiyon Eğitimi ve Sınav Alanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Menteşe bölgesindeki sınav alanını ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilen bu mesaide, sınavların sorunsuz ve güvenli bir şekilde yürütülüp yürütülmediği bizzat yerinde gözlemlendi.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, alanda görevli bulunan komisyon üyeleri ile bir araya gelerek yürütülen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmelerde, sınavların şeffaflık, hakkaniyet ve yüksek güvenlik standartlarında gerçekleştirilmesi konuları ele alındı. Müdür Çay, özellikle sınav güvenliği ve işleyişindeki titizliğin önemini vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da öğretmen ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiSamsun’da öğretmen ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Vatandaşlık vaadiyle 700 bin TL’lik dolandırıcılık: 2 tutuklamaVatandaşlık vaadiyle 700 bin TL’lik dolandırıcılık: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
eğitim sürücü belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.