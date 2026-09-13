Sürücü ’dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca kazayla bitti: Bir polis memuru yaralandı

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Polisin takibi ile kovalamaca yaşandı. Kovalamacada, kaçan sürücünün aracı hurdaların bulunduğu deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca çarptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır