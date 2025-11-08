HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sürücü kurslarında ‘elektrikli’ farkına dikkat

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan, elektrikli araçlarla ilgili mevzuat olarak derslerde bir değişiklik olmadığını ve bu araçlarda motor olmadığı için sürücülere gösterge panelindeki işaretleri gösterdiklerini söyledi.Araçlarda motor olmadığı için derslerde motor ile ilgili bir şey anlatmadıklarını söyleyen Münir Borazan, "Elektrikli araçlarımızla ilgili derslerimizde herhangi bir yenileme mevzuat olarak gelmedi.

Sürücü kurslarında ‘elektrikli’ farkına dikkat

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan, elektrikli araçlarla ilgili mevzuat olarak derslerde bir değişiklik olmadığını ve bu araçlarda motor olmadığı için sürücülere gösterge panelindeki işaretleri gösterdiklerini söyledi.

Araçlarda motor olmadığı için derslerde motor ile ilgili bir şey anlatmadıklarını söyleyen Münir Borazan, "Elektrikli araçlarımızla ilgili derslerimizde herhangi bir yenileme mevzuat olarak gelmedi. Ancak elektrikli araçlarda örneğin yağ göstergesi yok. Bu araçlarla ilgili hangi dersi anlattığımıza gelince de; ekranda görmüş olduğumuz hız ve devir saatleri, ısı göstergesi ve benzer olan sinyaller, parklar ve ekranda olanları gösteriyoruz. Yani motorla ilgili herhangi bir donanımı anlatma söz konusu değil. Elektrikli araçlarla diğer araçların ortak yönleri de özellikle alt takımları, mesela rot başları, tabla başları, fren balatası, debriyaj balatası gibi parçaları ortak anlatıyoruz. Bunlarda arada çok bir fark yok. Sadece bu elektrikli araçlarda vatandaşın en çok dikkatini çeken konu şu; acaba elektrikli araçlarda motorla ilgili herhangi bir anlatım söz konusu mu? Motor olmadığı ve tamamen elektrikle çalıştığı için böyle bir şey anlatmıyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tamamen ekrandaki sürücünün bilmesi gereken ışık donanımlarıyla ilgili bilgileri anlatıyoruz" dedi.

Borazan, elektrikli araçların normal araçlara göre daha sakin kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Elektrikli araçlar otomatik araçlarla eşdeğer anlamında. Tamamen elektrikli olduğu için manuel üretilmiyor. Bunların arasındaki fark da şu; elektrikli araçların biraz daha çabuk hareket etmesinden dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elektrikli araçlar kalkışta daha seri bir araç olduğu için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Normal otomatik araçlar gibi çok gaz vermeye gerek yok. Gaz verildiğinde elektrik akımını hızlandırıyor. Bu sebepten de bu araçları daha sakin kullanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiAnkara'da 4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
İzmir'de su kesintisi alarmı: 12 ilçede sular ne zaman gelecek?İzmir'de su kesintisi alarmı: 12 ilçede sular ne zaman gelecek?

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.