HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sürücünün tansiyonu düştü, araç önündeki araca çarpıp mağazaya daldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün tansiyonu düşen araç önündeki araca çarpıp, ardından mobilya mağazasına girdi. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücünün tansiyonu düştü, araç önündeki araca çarpıp mağazaya daldı

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Caddesi'nde 45 ACG 926 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Kadir Ç.'nin tansiyonunu düştü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önündeki araca çarpıp mobilya mağazasına girdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadir Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada mağazanın giriş kısmında kimsenin bulunmaması yaşanabilecek facianın önüne geçti. Mağazada büyük çaplı hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok: 57 sürücüye 783 bin TL ceza kesildiSakarya'da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok: 57 sürücüye 783 bin TL ceza kesildi
Kapaklı’da kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca ve direğe çarptıKapaklı’da kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca ve direğe çarptı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.