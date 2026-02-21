HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi gösteren aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan etkinlikleri çocukların neşesiyle başladı.

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan etkinlikleri çocukların neşesiyle başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programların devam edeceğini açıkladı. Taşköprü Belediyesi tarafından organize edilen programda, birbirinden renkli ve eğlenceli gösteriler sahnelendi. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda salonu dolduran vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

Çocuklara yönelik hazırlanan sahne gösterileri, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Miniklerin kahkahalarıyla şenlenen organizasyonda aileler de haftanın yorgunluğunu atma imkanı buldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca her cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, programda yaptığı konuşmada, "Bu akşam, çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu, ailelerimizin yüzlerindeki heyecanı hep birlikte yaşadık. Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu, evlatlarımızın neşesiyle taçlandırdık. Birbirinden eğlenceli gösterilerle başladığımız Ramazan etkinliğimizde, çocuklarımızın kahkahaları salonumuzu doldurdu, ailelerimizle birlikte unutulmaz bir akşamın sevincini paylaştık. Haftanın yorgunluğunu, yavrularımızın enerjisi ve coşkusuyla geride bıraktık. 27 Şubat Cuma günü saat 20.30’da yeniden buluşuyor, eğlenceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Arslan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, düzenlenen etkinliklerle bu manevi atmosferi Taşköprü’de hep birlikte yaşamayı hedeflediklerini belirtti.

Taşköprü’de Ramazan etkinliklerinin 27 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Taşköprü Açık Hava Düğün Salonu’nda kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. İlçe halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen programlarda yine çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı 1

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı 2

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı 3

Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandıEvinden 20 kamyon çöp çıkarılan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Beyoğlu'nda yangınİstanbul Beyoğlu'nda yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Taşköprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.