Taşköprü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan etkinlikleri çocukların neşesiyle başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programların devam edeceğini açıkladı. Taşköprü Belediyesi tarafından organize edilen programda, birbirinden renkli ve eğlenceli gösteriler sahnelendi. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda salonu dolduran vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi.

Çocuklara yönelik hazırlanan sahne gösterileri, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Miniklerin kahkahalarıyla şenlenen organizasyonda aileler de haftanın yorgunluğunu atma imkanı buldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca her cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, programda yaptığı konuşmada, "Bu akşam, çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu, ailelerimizin yüzlerindeki heyecanı hep birlikte yaşadık. Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu, evlatlarımızın neşesiyle taçlandırdık. Birbirinden eğlenceli gösterilerle başladığımız Ramazan etkinliğimizde, çocuklarımızın kahkahaları salonumuzu doldurdu, ailelerimizle birlikte unutulmaz bir akşamın sevincini paylaştık. Haftanın yorgunluğunu, yavrularımızın enerjisi ve coşkusuyla geride bıraktık. 27 Şubat Cuma günü saat 20.30’da yeniden buluşuyor, eğlenceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Arslan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, düzenlenen etkinliklerle bu manevi atmosferi Taşköprü’de hep birlikte yaşamayı hedeflediklerini belirtti.

Taşköprü’de Ramazan etkinliklerinin 27 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Taşköprü Açık Hava Düğün Salonu’nda kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. İlçe halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen programlarda yine çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır