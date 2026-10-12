HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sürünerek yaklaştı: Telefonu çalıp kaçtı! Saniye saniye kameralara yakalandı

İçerik devam ediyor

Taksim Gezi Parkı’nda uyuyan kişinin yanına sürünerek yaklaşan bir şüpheli, cebindeki cep telefonunu çaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.G.’yi Taksim Metrosu’nda yakaladı. G.G. tutuklanırken, gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Bir ağacın altında uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, dinleniyormuş gibi yere uzandı. Bir süre sonra sürünerek mağdura yaklaşan şüpheli, sol cebindeki cep telefonunu çekip aldı. Telefonu gömleğine saklayan şüpheli, gözcülük yapan diğer şüpheliyle birlikte uzaklaştı. Uyandığında telefonunun çalındığını fark eden mağdur ise, polise şikayette bulundu.

Sürünerek yaklaştı: Telefonu çalıp kaçtı! Saniye saniye kameralara yakalandı 1

GÜVEN TİMLERİ METRODA YAKALADI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Eşkal bilgilerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, cep telefonunu çalan G.G.’yi Taksim Metrosu’nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sürünerek yaklaştı: Telefonu çalıp kaçtı! Saniye saniye kameralara yakalandı 2

SÜRÜNEREK YAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları mobese kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin uyuyan kişinin yanına uzandığı, sürünerek yaklaşıp cebinden telefonu aldığı ve gömleğine sakladığı anlar görülüyor. Diğer şüphelinin ise bu sırada gözcülük yaptığı, ardından 2 kişinin birlikte olayu yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Sürünerek yaklaştı: Telefonu çalıp kaçtı! Saniye saniye kameralara yakalandı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne karnında kanser vakalarında artış!Anne karnında kanser vakalarında artış!
Nepal'de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdüNepal'de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü

Anahtar Kelimeler:
çimento sahil telefon yankesicilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.