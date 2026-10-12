Nepal'de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Gorkha bölgesindeki Budhi Gandaki Nehri'nde meydana gelen ani taşkın bölgede hasara yol açtı. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

5 KİŞİ KAYIP

Yerel basındaki haberlerde, selden etkilenen 5 kişiden haber alınamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Selin kesin nedeni henüz belirlenememişken, uydu görüntülerinin bölgedeki bir heyelana işaret ettiği kaydedildi.

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİ

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1455 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır