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Nepal'de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü

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Nepal'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen büyük sel felaketinin izleri henüz silinmemişken bölgede bir büyük sel daha yaşandı. Gorkha bölgesinde meydana gelen selden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Selde 5 kişiden haber alınamadığı belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Gorkha bölgesindeki Budhi Gandaki Nehri'nde meydana gelen ani taşkın bölgede hasara yol açtı. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 1

5 KİŞİ KAYIP

Yerel basındaki haberlerde, selden etkilenen 5 kişiden haber alınamadığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 2

Selin kesin nedeni henüz belirlenememişken, uydu görüntülerinin bölgedeki bir heyelana işaret ettiği kaydedildi.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 3

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİ

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 4

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 5

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Nepal de doğanın hıncı dinmiyor! Bir sel daha... Önüne neyi kattıysa götürdü 6

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1455 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Nepal
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