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Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Tokat’ın Niksar ilçesinde 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Şanveren Onayrılı, 10 mandası ile bir eşeğini parçalanmış halde buldu.

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Tokat’ın Niksar ilçesinde 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Şanveren Onayrılı, 10 mandası ile bir eşeğini parçalanmış halde buldu. Üç büyükbaş hayvanından ise hâlâ haber alınamıyor. Bölgede yaban hayvanlarının tespit edilmesi amacıyla fotokapan kuruldu.

Olay, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Akpınar Yaylası’nda meydana geldi. Yaylada manda ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şanveren Onayrılı, 10 Eylül’de sürüsünün tamamının ahıra dönmediğini fark etti. Hayvanlarını aramak için çevrede inceleme yapan Onayrılı, dere kenarında 10 mandası ile bir eşeğini telef olmuş halde buldu. Hayvanların karınlarının parçalandığını gören Onayrılı, bazı mandaların ise kısmen toprak altında olduğunu gördü. Üç büyükbaş hayvanına da tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hayvanların hangi yaban hayvanı tarafından telef edildiğinin belirlenebilmesi amacıyla bölgeye fotokapan yerleştirildi.

"BU ZAMANA KADAR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"

Yaklaşık 45 yıldır aynı yaylada hayvanlarını otlattığını söyleyen Şanveren Onayrılı, "10 mandamı ve bir eşeğimi öldürmüş. Üç büyükbaş hayvanımı da hiç bulamadık. Hayvanların çoğu gebeydi, içlerinde doğumu yaklaşan bir hayvan da vardı. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarmış. Leşlerin çevresinde bir ayı ile iki kurt gördüm ancak hayvanları yerken görmediğim için neyin yaptığını kesin olarak söyleyemiyorum. Bu zamana kadar başıma böyle bir olay hiç gelmedi. Hayvanlarım kar yağana kadar yaylada otlardı. İlk defa bu yıl böyle bir olay yaşandı" dedi.

Olayın ardından bölgeye fotokapan kurulduğunu ifade eden Onayrılı, "Fotokapandan ne çıkacağını bilmiyorum. Jandarma, Milli Parklar, İlçe Tarım ve Orman İşletme görevlileri gelip ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 1

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 2

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 3

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 4

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 5

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 6

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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