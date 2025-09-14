Susurluk’ta çift taraflı trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü B.G. ile yolcu İ.E. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü K.T.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır