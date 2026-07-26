Susurluk’ta trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Demirkapı mevkisinde meydana geldi. H.B. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Kazada yaralanan sürücü H.B. ile araçta yolcu olarak bulunan D.B., M.Y., Z.Y. ve çocuk yolcu M.E.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır