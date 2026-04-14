Susurluk’ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Sultaniye Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde, Susurluk Devlet Hastanesi önünde meydana gelen çift taraflı sıkışmalı ve yaralanmalı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan C.B. ile yolcu B.B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer araçtaki S.D. ile yolcu F.D. ise araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.