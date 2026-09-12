Susurluk’ta eski askeri alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde eski askeri alan içerisinde çıkan makilik ve çöplük yangını, itfaiye, orman ve belediye ekiplerinin ortak müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi’nde bulunan eski askeri alan içerisinde meydana geldi. Makilik ve çöplük alandan duman ile alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman teşkilatı ve Susurluk Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye 4 itfaiye aracı ve 10 personel ile hızla ulaşan itfaiye ekipleri, orman ve belediye ekipleriyle koordineli bir şekilde alevlere müdahale etti. Kurumların müşterek yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmalarının ardından, yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın yanarak zarar gördüğü tespit edildi. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır