HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Susurluk’ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gece saatlerinde kaybolan şahsın, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şelale mevkiindeki doğal havuzda hayatını kaybettiği belirlendi.

Susurluk’ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi mevkiinde gece saatlerinde yapılan kayıp kişi ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı ekipler ile K9 arama kurtarma timi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, sabah saatlerinde kayıp vatandaşa ait kıyafetleri dere yatağının kenarında buldu.

Susurluk’ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı 1

Şahsın dere yatağındaki doğal su birikintisine girdiğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve itfaiye su altı arama kurtarma dalgıçları devreye girdi. Çaylak Şelalesi üzerindeki doğal havuzda su altı araması gerçekleştiren ekipler, Ö.G. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak güvenli alana alınan Ö.G.’nin cenazesinin, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Susurluk’ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıŞırnak merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülüAnadolu Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ödülü

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.