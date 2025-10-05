HABER

Susuz’da öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor

Susuz Kaymakamlığı’nca Vali Ziya Polat öncülüğünde eğitimde başarıyı artırmak için gerçekleştirilen "Kafkas Projesi" kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi, okul müdürleri ve öğretmenler ile birlikte öğrencilerin ev ortamında gözlemlenerek tanınması, akademik gelişim konusunda ailelerin bilgilendirilmesi, başarılarını ve devamsızlıklarını etkileyen dinamiklerin tespit edilmesi sağlanıyor.

Ayrıca ziyaretlerde öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi sağlanıyor.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal’ın öncülüğünde başlatılan çalışma ile öğretmenler ve idareciler, öğrencilerin evlerine giderek aileleriyle görüşüyor, öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi alıyor. Ziyaretlerde öğrencilerin ders başarısını artırmaya yönelik öneriler paylaşılırken, ailelere de eğitim sürecine daha fazla katkı sunmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Kaymakam Tutal, yapılan ziyaretlerin öğrencilerle okul dışında da güçlü bir bağ kurulmasını sağladığını belirterek, "Amacımız her öğrencimize ulaşmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmektir" dedi.
Öte yandan ziyaretlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

