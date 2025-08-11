HABER

Süt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın kısa sürede depolama alanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

DÜN OĞLUNU SÜNNET ETTİRMİŞTİ

Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım’ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi. Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

