Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı planı! Kızıldeniz'deki ablukayı kırmak için başlatacaklar

Hazırlıklar hakkında bilgi sahibi altı kaynağa göre, önümüzdeki haftalarda başlatılması beklenen operasyon, Riyad'ın gözetimindeki Yemen güçleri tarafından sahada yürütülecek ve Suudi hava saldırılarıyla desteklenecek.

ABD VE AVRUPA MÜTTEFİKLERİ DOĞRUDAN ROL ALMAYACAK

Kaynaklar, ABD'nin Riyad'ın Yemen'deki operasyonlarına destek amacıyla halihazırda istihbarat sağladığını ve bazı bölgesel ve Avrupalı ülkelerin krallığa ağırlıklı olarak savunma amaçlı askeri yardımda bulunduğunu, ancak Suudi müttefiklerinin muharebe operasyonlarında doğrudan rol oynamasının beklenmediğini belirtti.

Suudi Arabistan, Husilerin başkent Sana'dan çıkardığı ve uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklemek amacıyla, 2015 yılında bir Arap koalisyonunun liderliğinde komşusu Yemen'deki iç savaşa müdahil olmuştu. Savaşan taraflar arasında 2022'de varılan ateşkes büyük ölçüde korunmuştu; ancak Husilerin İran ile bağlantılı çatışmaların bir yansıması olarak Suudi denizcilik ve petrol altyapısına füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemesiyle bu durum bu yıl bozuldu.