Suudi Arabistan, Filistin yönetimine fon sağlamak için acil uluslararası koalisyon kurulduğunu açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek için acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

Bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti. Suudi Arabistanlı Bakan, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

Bin Ferhan ayrıca, Arap dünyasında, "Gazze ve Batı Şeria'nın, Filistin yönetimi altında olması gerektiği" şeklinde bir mutabakat olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün BM Genel Kurulu toplantısında telekonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler de Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazırız." demişti.

TRUMP'IN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI SONA ERDİRECEK BİR PLAN SUNDUĞU İDDİASI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başbakanı Donald Trump'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürülmüştü.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu kaydedilmişti.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Suudi Arabistan, Filistin yönetimine fon sağlamak için acil uluslararası koalisyon kurulduğunu açıkladı 2

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SÜRECE FİLİSTİN YÖNETİMİNİN DE DAHİL EDİLECEK

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

(AA)
