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Suudi Arabistan, Umman'ın, ABD-İran müzakerelerine ev sahipliği yapmasından memnun

Suudi Arabistan, Umman'ın, ABD-İran müzakerelerine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür çabaların, bölge ve dünyada barışı güçlendirecek sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Umman'ın, ABD-İran müzakerelerine ev sahipliği yapmasından memnun

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'da bugün başlayan dolaylı müzakerelere ilişkin görüşler paylaşıldı.

Umman'ın müzakerelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde diyalog yolunun benimsenmesinin desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD-İran müzakerelerinin, bölge ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirecek sonuçlarının olması temenni edildi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu bugün Umman'da yapılmıştı.

Tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba karşılık İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.

Müzakerelerde İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise  Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff  temsil ediyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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