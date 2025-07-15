Süveyda'da tansiyon tavan! İsrail Suriye'yi vuruyor...

Dürzi liderlerle görüşen Suriye Geçici Hükümeti, bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bu ateşkesin ilanından kısa süre sonra İsrail, Süveyde'deki Suriye güçlerine karşı saldırı kararı aldığını açıkladı. Bölgedeki kaynaklara göre İsrail savaş uçakları Süveyde'ye konuşlanan Suriye güçlerini bombalamaya başladı. Ateşkes de kısa süreli oldu. Dürzi milisler ile Suriye güçlerinin yoğun çatışmaların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. İsrail uçakları, Suriye Güvenlik Güçleri'ne ait konvoyları hedef aldı. Orduya ait tanklar da vuruldu.

NETANYAHU'NUN OFİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. X üzerinden yapılan açıklama, İsrailli bakanların yaptığı toplantıdan hemen sonra geldi

Açıklamada, "Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israil Katz, İsrail ordusuna Suriye'deki Süveyda bölgesine Dürzilere karşı rejim faaliyeti için sokulan rejim güçlerini ve silahlarını derhal vurma talimatı verdi - bu, İsrail'i tehlikeye atan güney Suriye bölgesine güç ve silah sokmaktan kaçınmayı içeren kararlaştırdıkları askerden arındırma politikasını ihlal etmektedi" denildi.

Bu esnada İsrail - Suriye sınırına toplanan Dürziler, sınır kapısında lastik yakarak İsrail'in müdahale etmemesini protesto etti. İsrailli Dürzi askerler ise İsrail'in hızlı müdahalesini resmen talep eden bir mektubu yayımladı.

DÜRZİLERİN BİR KISMI TESLİM OLDU

Dürzi şeyhi Bolusi'nin "silah bırakma ve Suriye Ordusu'nu şehre alma" çağrısından sonra yaşanan karmaşa, Suriye Ordusu'nun şehre girmesinde etkili oldu.

Bazı Dürzi milisler teslim olurken, şehir merkezi yakınındaki birçok Dürzi hala orduyla çatışmaya devam etti.

Bu esnada Dürzi sivillerin önemli bir kısmı şehri terk etti. Bir kısmı Suriye - İsrail sınırına doğru giderken bir kısmı ise taşraya yayıldı.

HALKIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK MI?

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kusra, "Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Süveyda'daki güçler için katı davranış kuralları emrettik. Askeri polis, disiplini sağlamak için Süveyda içinde konuşlandırılacak" açıklamasını yaptı.

Ebu Kusra, "Temizlik operasyonları sona erdiğinde güvenlik güçleri mahalleleri kontrol altına almaya başlayacağız" diye ekledi.

LAZKİYE'DEKİ KATLİAMININ GÖLGESİNDE

Bu esnada Dürzilere yakın sosyal medya hesapları, Suriye Ordusu'na teslim olan Dürzileri öldürdüğüne ilişkin iddialar ortaya çıktı.

Bu durumu kanıtlayan bir görüntü yayımlandı. Ancak Dürzilerin rehin alındığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Böyle videoların var olmamasının sebebi olarak ise "görüntü almayın, Lazkiye'de Aleviler'le olanların tekrarı yaşanmamalı" yazan bir mesaj gönderildiği söylendi.

Suriye Ordusu 6 - 27 Mart 2025 tarihlerinde Lazkiye, Humus ve Hama'da yüzlerce Alevi ve Hristiyan sivili öldürmüş ve işkenceye maruz bırakmıştı.Bu görüntüleri ise kendi kameralarından çekerek sosyal medyada paylaşmışlardı.

Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırmış ve katliamlar Suriye hükümetinin kapsayıcılığının sorgulanmasına sebep olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde, İsrail sınırına yakın yaşayan Dürzilerin silahlanmasıyla, üniter bir Suriye isteyen Şaraa hükümeti ve Dürziler arasındaki gerginlik sonunda çatışmalara dönüştü.

Süveyda'da faaliyet gösteren Dürzi milis gücü Süveyda Askeri Konseyi, Suriye hükümetine bağlılık yemini eden Bedevi Aşiretlerle çatışmaya başladı.

Şiddetlenen çatışmalardan sonra Suriye hükümeti arabuluculuk yapması ve bölgeyi yatıştırması için bir askeri birlik gönderdi.

Ancak bu birlik Dürzi milisler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. Bunun üzerine Suriye Ordusu Süveyda'ya yüzlerce asker göndererek şehri üç noktadan kuşattı.

Bugünkü çatışmalar ise Suriye Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesiyle devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır