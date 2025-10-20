Syedra Antik Kenti, dünyanın gündeminde

Kazı çalışmalarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından yürütülen Alanya’nın en önemli antik kentlerinden Syedra Antik Kenti, son zamanlarda ulusal ve uluslararası basında gündeme gelerek önemini ortaya koyuyor.

Alanya’nın en önemli antik kentleri arasında gösterilen Syedra Antik Kenti’nde, devam eden kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve desteği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından yürütülüyor. ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazılarda, birçok önemli alanlar ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında sütunlu cadde, vaftiz mağarası, tarihe ışık tutacak Aziz Pavlus freski, bin 800 yıllık stadyum, hamam, meclis binası, Herakles’in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekarelik taban mozaiği, "Zafer Tanrıçası Nike"nin heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.

DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Syedra Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan her bir yenilik ve buluş, dünyadaki birçok medya kuruluşunun dikkatini çekiyor. Syedra Antik Kenti’nde en çok dikkat çeken buluşların başında Nike heykeli, stadyum, fresk, sütunlu cadde, taban mozaiği gibi tarihe ışık tutacak keşifler geliyor. Antik kentle ilgili haberler, İngilizce, Arapça, Yunanca, Almanca, Rusça, Fransızca gibi dillerde yayımlanırken yurt içinde de birçok tarih ve kültür meraklısı Syedra’dan gelecek yeni haberlere odaklandı. Antik kentle ilgili Hürriyet Gazetesi Yazarı Salim Uzun, "Syedra’yı dünya tanıyacak" isimli köşe yazısında Syedra Antik Kenti’ni detaylarıyla anlatırken Hürriyet Daily News, Ancient Origins, Jerusalem Post, Yahoo News, Fokus.de, GreekReporter, Travel & Tour World, Türkiye Today, Daily Sabah, AOrOc / ENS, HisPAnatolia, Pemlak ve birçok ülkenin basın kuruluşlarında haberler yayımlandı. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca ise Syedra’daki keşifleri özel haberlerle okuyucularına sunuyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: "SYEDRA DÜNYADA BÜYÜK BİR İLGİ UYANDIRDI"

ALKÜ Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, antik kentteki çalışmaların ALKÜ tarafından yapılması için girişimlerde bulunması sonrası, çalışmalar 21 Mayıs 2024 tarihinde ALKÜ tarafından yapılması kararlaştırıldı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Rektör Türkdoğan, Syedra Antik Kenti’ne özel ilgi duyarak çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Rektör Türkdoğan, Syedra Antik Kenti’nin son buluşlardan sonra dünyanın gündemine sık sık düşmeye başladığının altını çizerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde, Üniversitemizin öncülüğünde ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer liderliğinde yürütülen Syedra Antik Kenti kazı çalışmaları, son keşiflerle birlikte yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bu kadim kent, her yeni bulguyla birlikte geçmişin izlerini bizlere biraz daha yaklaştırıyor. Syedra Antik Kenti’nde yapılan çalışmalara destek veren başta Turizm ve Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Candemir Zoroğlu’ya, Alanya Müze Müdürü Sayın Seher Türkmen’e teşekkür ederim. Antik kentte bilimsel çalışmaları yürüten değerli hocamız Doç. Dr. Ertuğ Ergürer olmak üzere tüm kazı ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır