T.C. kimlik numarasına göre emekli maaş günleri nedir? T.C. numarasına göre emekli maaş günleri

Hangi sigorta türüne bağlı olarak çalıştığı fark etmeksizin her çalışan kişi belli şartları yerine getirdikten ve belirlenen süreyi doldurarak ödenmesi gereken prim gününü tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır.

Ferhan Petek

Çalışan kişiler, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) kurumlarını tek bir çatı altında toplayan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kurumundan emekli olma hakkı kazandıktan sonra emekli maaşı bağlanır. Gerekli olan tüm şartları yerine getiren her çalışan kişi emekli olabilmekte ve bu kişilere emekli maaşı bağlanabilmektedir.

Kişilere emekli maaşı bağlanması çalıştıkları iş yerine, yaptıkları göreve ya da farklı başka nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tüm kurallar ve gereklilikler kanunlara göre düzenlenmiştir ve uygulanmaktadır. Emekli olma ve emekli maaşı alma hakkı kazanan kişiler de belli koşullara göre belirlenmiş olan günlerde emekli maaşlarını alabilirler.

T.C. kimlik numarasına göre emekli maaş günleri nedir?

SGK, emekli maaşlarını anlaşmalı kurumlar arasında yer alan bankalara yatırmakla yükümlüdür. Emekli maaşı alma hakkı kazanmış olan kişiler ise kendilerine SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarını emeklilik tahsis numarası adı verilen numaralarına karşılık gelen günlerde almaktadırlar.

Tüm farklı kurumlar uzun bir süredir SGK çatısı altında bir araya getirilmiştir ve emeklilik işlemlerinden SGK sorumludur. Ancak emekli maaşı ödeme günleri Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve eski adı ile SSK’ya göre belirlenmektedir. Buna göre:

  • Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar her ayın ilk beş gününde maaş alır.
  • SSK emeklisi olan kişiler maaşlarını her ayın 17’si ile 26’sında alır.
  • Bağ – Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25’i ile 28’i arasında almaktadır.

Emeklilik hakkı kazanmış olan kişilerin emekli maaşı günleri SKG tarafından kişilere verilen emeklilik tahsis numarasına göre belirlenmektedir. Tahsis numarasının son rakamı ne ise kişiler emekli maaşlarını buna göre belirlenen günlerde alabilmektedir.

T.C. kimlik numarasına göre emekli maaşı hangi gün yatar?

T.C. numarasına göre emekli maaş günleri 2025 yılında şu şekilde yatırılmak üzere belirlenmiştir:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar her ayın 22’sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar her ayın 18’inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar her ayın 23’inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar her ayın 19’unda
  • Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar her ayın 24’ünde
  • Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar her ayın 20’sinde
  • Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar her ayın 25’inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar her ayın 21’inde
  • Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar her ayın 26’sında
