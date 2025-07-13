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Tabela, duba... Hiçbiri etki etmedi! Avcılar trafiğini kilitleyen park: Sürücüler tepki gösterdi

Avcılar'da D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan caddenin girişine park edilen otomobil, körüklü otobüsün dönüşünü engelleyince trafik uzun süre kilitlendi. Otobüsteki yolcular çileden çıkarken, metrelerce uzayan trafikte bekleyen sürücüler ise tepki gösterdi. Polisin uzun süren çabalarından sonra ulaşılan sürücü, direksiyona geçerek hızla uzaklaştı.

Tabela, duba... Hiçbiri etki etmedi! Avcılar trafiğini kilitleyen park: Sürücüler tepki gösterdi
Begüm Özkaynak

Avcılar'da D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayan Namık Kemal Caddesi girişine park edilen bir otomobil, körüklü İETT otobüsünün dönüşünü engelleyince trafik kilitlendi. Otobüsün arkasında araç kuyrukları oluşurken, çevredekiler ve polis otomobilin sürücüsüne ulaşmak için seferber oldu.

Tabela, duba... Hiçbiri etki etmedi! Avcılar trafiğini kilitleyen park: Sürücüler tepki gösterdi 1

Yunus polisi otomobilin plakasından sürücüyü tespit ederek telefonla ulaşmaya çalıştı. Otobüste bekleyen yolcular zor durumda kalırken, caddeye çıkmak için bekleyen araç sürücüleri de tepki gösterdi. Uzun bir süre sonra olay yerine gelen sürücü, otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Körüklü otobüsün ayrılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Tabela, duba... Hiçbiri etki etmedi! Avcılar trafiğini kilitleyen park: Sürücüler tepki gösterdi 2

"ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN TABELA KONULDU, DUBA MONTE EDİLDİ"

Çevre sakini Muharrem Atlı, "Bu noktada hatalı parkların önüne geçebilmek için tabela konuldu, duba monte edildi. Buna rağmen sürücülerin park konusundaki ısrarı sonucu trafik sıkı sık kilitleniyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar İETT trafik araba otobüs park
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